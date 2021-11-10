Глава СБУ розповів про затримання коменданта "Ізоляції"

Очільник Служби безпеки України Іван Баканов прокоментував затримання бойовика "Палича", який катував українців у донецькому концтаборі "Ізоляція", повідомляє Ділова столиця.

Про це він розповів на брифінгу 10 листопада.

"Головне, що ми змогли знайти і затримати цю особу, яка займалася катуванням громадян. Повірте, це лише верхівка айсберга, але в інтересах слідства ми не можемо розкривати деталі" , — сказав Баканов.

Главу СБУ також запитали на брифінгу щодо інформації про те, що Денис Куликовський ("Палич") нібито з 2019 року перебуває в Києві та уклав угоду про співпрацю з СБУ. Як зазначив Баканов, він нічого про подібні угоди не знає.

"Він не міг укладати жодних угод з СБУ. Особисто зі мною жодних угод не укладав. Якби угоду уклав, його б ніколи не затримали. Головне, що він затриманий і буде притягнутий до відповідальності. Але ми не можемо певні деталі розголошувати, щоб слідство ефективно завершилося" , — наголосив він.

9 листопада про затримання Куликовського повідомив колишній в'язень "Ізоляції" — журналіст та письменник Станіслав Асєєв.

У середу, 10 листопада, суд заарештував Куликовского на 2 місяці без права застави ексначальника в'язниці донецьких бойовиків "Ізоляція" Дениса "Палича" Куликовского.