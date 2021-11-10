Ощадбанк продовжить дію карток для пенсіонерів ОРДЛО

Державний Ощадбанк (Київ) продовжить дію карток для пенсіонерів, які проживають в окремих районах Донецької та Луганської областей України (ОРДЛО), повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ми плануємо продовжити дію карток Ощадбанку для пенсіонерів, які проживають в ОРДЛО. Наразі вони діють до 1 січня 2022 року", – написала представниця української делегації в соціально-економічній підгрупі в Тристоронній контактній групі Вікторія Страхова у Facebook.

Вона додала, що, у свою чергу, представник ОРЛО анонсував полегшення вимог для жителів ОРЛО, які перетинають лінію на КПВВ "Станиця Луганська", зокрема скасування раніше впроваджених обмежень із дозволом на перетин кордону в такому режимі на місяць.

Страхова зазначила, що українська сторона також порушувала питання безперебійного постачання вугілля для забезпечення теплом та електроенергією жителів Луганської області та Попаснянського водоканалу, який забезпечує водою жителів обабіч лінії розмежування.