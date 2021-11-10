Арестович розповів про демарш Росії на засіданні ТКГ

У середу, 10 листопада, Росія влаштувала демарш на засіданні Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі, повідомляє Ділова столиця.

Про це розказав прессекретар української делегації в ТКГ Олексій Арестович.

Як пояснив Арестович, російська сторона порушила конфіденційність переговорів і дипломатичний протокол, а також вже заздалегідь не була налаштована на результат.

"Ще йшло і йде засідання ТКГ, а основні висновки по ньому вже були зроблені на брифінгу Марії Захарової, спікера російського МЗС. Видно, що це підготовлений демарш з боку РФ" , — сказав він.

Таким чином, на думку Арестовича, Росія зараз намагається дезавуювати зустріч на рівні міністрів закордонних справ, яка намічена в Парижі за французькою ініціативою.

"Вони збивають можливі очікування і перекидають провину на нас. Частково можна сказати, що нагнітання цієї істерії пов'язане з військовою активністю і нібито бажанням України вирішити проблему Донбасу силовим шляхом" , — зазначив він.

За словами представника української делегації в ТКГ, сьогодні звучать синхронні заяви Міноборони і МЗС Росії з приводу того, що навчання НАТО в Чорному морі — це нібито військове освоєння території України, щоб забезпечити силовий варіант вирішення конфлікту на Донбасі.