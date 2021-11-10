Байден і фон дер Ляйєн обговорили ситуацію на білорусько-польському кордоні

Президент США Джо Байден та голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн обговорили кризову ситуацію, що склалася на білорусько-польському кордоні, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Згідно з інформацією Bloomberg, Байден поділяє європейську оцінку ситуації на кордоні Польщі з Білоруссю.

На думку президента США та голови Єврокомісії, Білорусі не вдасться дестабілізувати сусідів. Також вони погодились виступати на підтримку територіальної цілісності України.

Ситуація на кордоні двох країн ускладнилася минулого понеділка, коли до кордону з Польщею з білоруського боку підійшли кілька тисяч мігрантів із країн Близького Сходу, які бажають перебратися до ЄС. Польські офіційні особи назвали те, що відбувається, найскладнішим моментом з початку кризи на кордоні.