СБУ заявила про наявність плану, як не пустити в Україну нелегалів

Питання щодо біженців на кордоні з Білоруссю перебуває на контролі президента України, і українська сторона має план, як не допустити нелегалів до нашої країни, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив голова СБУ Іван Баканов на брифінгу після засідання Ради національної безпеки та оборони 10 листопада із посиланням на Укрінформ.

"Хочу запевнити, що СБУ разом із іншими компетентними органами вживає всіх необхідних заходів для того, щоби кордон був на замку. Усі ми повинні об'єднатися та діяти для того, щоб не сталося всього того, що нам пропонують наші німецькі колеги" , — сказав Баканов.

Він запевнив, що це питання у президента на контролі.