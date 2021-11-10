Нью-Йорк запустить свою криптовалюту

Платформа CityCoins створить для Нью-Йорка муніципальний токен NYCCoin. Проект запустять для залучення інвестицій у бюджет міста, повідомляє Лента.Ру.

Нью-Йорк стане другим американським містом із власною криптовалютою.

Видобуток токена на платформі CityCoins стартує 11 листопада і здійснюватиметься найбільш екологічним та енергоефективним способом – за допомогою стекінгу. Стекінг полягає в тому, що користувачі зберігають монети на алгоритмі Proof of Stake (PoS) і цим забезпечують працездатність блокчейну, отримуючи винагороду. На відміну від майнінгу, стекінг дозволяє видобувати нові блоки без використання великих обчислювальних потужностей. Розробники зможуть створювати на основі NYCCoin смарт-контракти та децентралізовані програми.

Дохід від видобутку NYCCoin ділиться на дві частини. 70 відсотків отримають самі майнери, а 30 піде до міської скарбниці. Отримані містом кошти будуть спрямовані на реалізацію міських ініціатив та фінансування заходів. Проект ініціювала міська спільнота Нью-Йорка і сам мер Адамс, який обійняв посаду на початку листопада. Глава міста приділяє велику увагу криптовалютам: він заявив, що має намір отримати три перші зарплати на новій посаді в біткоїнах, і підтримав ідею навчання основ криптовалют у школах.

Першим містом у США та у світі, яке створило власні цифрові гроші, був Майамі. У серпні місто заснувало свій проект MiamiCoin на платформі CityCoins. Прибуток від стекінгу розподіляється так само, як і у NYCCoin. Мер Майамі Френсіс Суарес планує заробити на міській криптовалюті "мільйони доларів". За його словами, кошти підуть на фінансування інфраструктурних проектів та міських заходів.