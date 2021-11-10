Київська область вводить COVID-сертифікати на транспорт з 13 листопада
На тлі погіршення ситуації з коронавірусом, у Київській області прийняли рішення посилити обмеження на користування громадським транспортом. Нові правила набирають чинності вже з 13 листопада, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.
Починаючи з 13 листопада, аби скористатися громадським транспортом у Київській області, необхідно мати при собі один із документів:
- COVID-сертифікат, який підтверджує повний курс вакцинації;
- негативний ПЛР-тест або експрес-тест, що були зроблені не пізніше ніж за 72 години до поїздки;
- довідку про одужання від коронавірусу, водночас вона повинна бути підтверджена у Єдиному державному вебпорталі електронних послуг з використанням застосунку "Дія".
Дата скасування обмежень наразі невідома.