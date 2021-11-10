Ткаченко подає у відставку з посади міністра культури
Кабінет міністрів на закритому засіданні 10 листопада проголосував за відокремлення Держкіно від Міністерства культури та інформаційної політики України, повідомляє Украинская правда.
У зв’язку з цим рішенням Олександр Ткаченко вранці 11 листопада подасть заяву про відставку до голови Верховної Ради.
Про це УП дізналася із власних джерел.
"Міністр дізнався про результат постфактум, оскільки у цей час був у відрядженні в Парижі на 41 сесії генеральної конференції ЮНЕСКО.
Фактично, з подачі ОПУ Кабмін без погодження з Мінкультом перебрав повноваження до Держкіно щодо формування та реалізації політики в сфері кіно.
Юридично такий орган, як Держкіно, не може залишатись у статусі ЦОВВ. Тепер Держкіно має стати Міністерством кіно", – розповів співрозмовник "УП. Життя".