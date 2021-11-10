Ткаченко подає у відставку з посади міністра культури

Кабінет міністрів на закритому засіданні 10 листопада проголосував за відокремлення Держкіно від Міністерства культури та інформаційної політики України, повідомляє Украинская правда.

У зв’язку з цим рішенням Олександр Ткаченко вранці 11 листопада подасть заяву про відставку до голови Верховної Ради.

Про це УП дізналася із власних джерел.

"Міністр дізнався про результат постфактум, оскільки у цей час був у відрядженні в Парижі на 41 сесії генеральної конференції ЮНЕСКО.

Фактично, з подачі ОПУ Кабмін без погодження з Мінкультом перебрав повноваження до Держкіно щодо формування та реалізації політики в сфері кіно.