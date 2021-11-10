Нове звернення Зеленського: вакцинація, олігархи, ситуація на кордоні
Президент України Володимир Зеленський уперше за тривалий час записав відеозвернення. У ньому він, серед іншого, закликав громадян вакцинуватися, повідомляє Обозреватель.
Ролик 10 листопада було опубліковано у Telegram-каналі глави держави. Також президент розповів про нове засідання Ради нацбезпеки та оборони.
Президент України Володимир Зеленський прокоментував інформацію про те, що Росія стягує свої війська до українських кордонів. Він наголосив, що українська армія готова дати відсіч.
"Наші західні партнери надали інформацію про активне переміщення військ Росії вздовж українських кордонів та збільшення їх концентрації. Ми вдячні партнерам за цю інформацію. Це доказ підтримки України, зацікавленості та обізнаності наших партнерів щодо ситуації на Донбасі", - заявив він.
Президент України закликав олігархічні структури не робити заяв про дефіцит енергоносіїв у країні та висловив упевненість у дієвості закону про деолігархізацію.
"Щороку восени та взимку деякі олігархічні структури починають гру під назвою "штучний дефіцит". Суть проста: розганяються новини про нестачу вугілля, газу та попит зростає, ціна збільшується, платимо ми з вами. Я впевнений, що цього року цю гру краще не починати. Бо крім вашого "штучного дефіциту" цілком реальний наш дефіцит - дефіцит терпіння. А коли у держави закінчується ангельське терпіння, у когось починається пекельний період. Це можна перевірити. А можна просто - допомогти своїй державі. Показати, що великий бізнес має не лише великі активи, а й величезну свідомість та відповідальність. І саме тому він і великий", - сказав Зеленський