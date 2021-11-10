Нове звернення Зеленського: вакцинація, олігархи, ситуація на кордоні

Президент України Володимир Зеленський уперше за тривалий час записав відеозвернення. У ньому він, серед іншого, закликав громадян вакцинуватися, повідомляє Обозреватель.

Ролик 10 листопада було опубліковано у Telegram-каналі глави держави. Також президент розповів про нове засідання Ради нацбезпеки та оборони.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував інформацію про те, що Росія стягує свої війська до українських кордонів. Він наголосив, що українська армія готова дати відсіч.

"Наші західні партнери надали інформацію про активне переміщення військ Росії вздовж українських кордонів та збільшення їх концентрації. Ми вдячні партнерам за цю інформацію. Це доказ підтримки України, зацікавленості та обізнаності наших партнерів щодо ситуації на Донбасі", - заявив він.

Президент України закликав олігархічні структури не робити заяв про дефіцит енергоносіїв у країні та висловив упевненість у дієвості закону про деолігархізацію.