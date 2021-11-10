Безпека, євроінтеграція та реформи. Україна та США підписали Хартію про партнерство

Оновлена Хартія стратегічного партнерства між Україною та США була підписана сьогодні, 10 листопада. Під документом підписалися очільники зовнішньополітичних відомств обох країн - Дмитро Кулеба та Ентоні Блінкен, пише Ирина Гамерская, РБК-Україна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу вітчизняного Міністерства закордонних справ.

"Агресія Росії проти України закінчиться тоді, коли місце України як невіддільної частини Заходу буде інституалізоване та не буде піддаватися сумніву. Сьогодні ми зробили важливий крок у цьому напрямі та підписали нову Хартію стратегічного партнерства Україна-США, яка дозволить Україні та США ще ефективніше протистояти спільним викликам" , - сказав Кулеба.

Як наголосив міністр, проведення Комісії стратегічного партнерства Україна та США відкрило нову сторінку відносин та стратегічного партнерства.

ТОП-5 змін у Хартії партнерства Україна-США

У МЗС визначили ТОП-5 нових положень документу, у порівнянні з Хартією 2008 року.

Безпека

США підтримують суверенітет та територіальної цілісності України у межах її міжнародно визнаних кордонів, включно з Кримом.

Співпраця

Хартія передбачає розширення взаємодії із США для зміцнення обороноздатності України, посилення безпеки в Європі та Чорноморському регіоні. Також мається на увазі і зміцнення енергетичної безпеки.

Членство в ЄС та НАТО

США підтримують Україну на шляху до повноправного членства в ЄС та НАТО. І свої зовнішньополітичне майбутнє Україна має право обирати самостійно, без зовнішнього втручання.

Реформи

У документі також відзначаються і реформи в Україні. Зокрема: правосуддя, створення антикорупційних органів, земельна реформа, децентралізація, діджиталізація та деолігархізація.

Економіка

Також США підтримують план трансформації української економіки, націленого на реформування та модернізацію ключових секторів економіки та просування інвестицій.