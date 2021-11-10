В Івано-Франківську від COVID-19 померла породілля

В Івано-Франківську від ускладнень, спричинених коронавірусом, померла 35-річна вихователька Софія Студент, яка заразилася під час вагітності. Лікарям довелося робити кесарів розтин, щоб врятувати дитину, повідомляє Обозреватель.

Жінка близько двох тижнів перебувала на кисні, але подолати хворобу не змогла.

Кесарів розтин Студент зробили на 30-му тижні вагітності. Дівчинка, яка народилася вагою 1350 гр. зараз у важкому, але стабільному стані.

За словами директора обласного перинатального центру Юрія Павлушинського, стан дитини відповідає розвитку плоду.

Він також звернув увагу на дані щодо світу та України, які свідчать про високий ризик вагітних заразитися коронавірусом, які є найвищими на останніх тижнях вагітності.