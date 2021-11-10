Росія може повторити те, що вона зробила у 2014 році - Блінкен

Держсекретар США Ентоні Блінкен зробив низку заяв на прес-конференції з приводу підписання оновленої хартії щодо стратегічного партнерства США та України, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Оновлена хартія про стратегічне партнерство США та України, яку ми з главою МЗС підписали сьогодні, підтверджує непохитну відданість США суверенітету та територіальній цілісності України", - сказав Блінкен на прес-конференції.

За його словами, у документі наголошуються на ключових галузях співробітництва, зокрема, питання безпеки та економічної трансформації України.

Адміністрація США працює з партнерами над тим, щоб чинити тиск на РФ і досягти продовження угоди про транзит російського газу через Україну.

"Працюємо з союзниками та партнерами над тим, щоб використати важелі впливу та домогтися продовження угоди про транзит російського газу через Україну", - сказав він на спільній прес-конференції у Вашингтоні з головою МЗС України Дмитром Кулебою.

Говорячи про високі ціни на енергоносії в Європі, Блінкен зазначив, що " Росія може і повинна нарощувати постачання газу ".

Відповідаючи на запитання про "Північний потік 2", держсекретар нагадав, що США та ФРН домовилися вжити дій, якщо з'ясується, що цей трубопровід використовується в політичних цілях.

Держсекретар США заявив, що Вашингтон не послабить тиск на білоруську владу доти, доки вона не виконуватиме своїх міжнародних зобов'язань.

"Поки режим відмовляється виконувати свої міжнародні зобов'язання, поки він підриває мир і безпеку в Європі за допомогою своїх дій і поки він продовжує репресувати людей, які хочуть жити вільно, ми продовжуватимемо чинити тиск на Лукашенка та режим", - сказав Блінкен.

Якщо РФ спробує використати енергію як зброю або здійснить подальшу агресію проти України, США та Німеччина зроблять відповідні дії.

"Якщо Росія спробує використати енергію як зброю або здійснить подальші агресивні дії проти України, ми і Німеччина віддані тому, щоб вжити відповідних дій", - заявив Блінкен.

Він нагадав, що є дуже важлива спільна заява США та Німеччини, яка стосується "Північного потоку 2", енергетичної безпеки та зусиль, які вони роблять для того, щоб посилити становище України.

"Ми прихильні до імплементації цієї угоди. Канцлер Меркель публічно заявила, що Німеччина зробить усе можливе, щоб прояснити, що "Північний потік 2" - це не заміна обіцяним транзитним постачанням через Україну", - зазначив Блінкен.

США стурбовані повідомленнями про незвичайні воєнні дії РФ біля України, і ретельно стежать за ситуацією, повідомив державний секретар США.

"Ми стурбовані повідомленнями про незвичайні російські військові дії біля України, і стежимо за тим, що відбувається, дуже ретельно, як ми робимо це завжди. Ми продовжимо також тісно консультуватися з нашими союзниками та партнерами з цього питання. І як ми ясно заявили - будь-які ескалаційні агресивні дії будуть серйозно турбувати Сполучені Штати", - наголосив Блінкен.

Він додав, що США продовжать підтримувати деескалацію у регіоні та дипломатичне вирішення конфлікту на Сході України.

"Як президент Байден чітко заявив під час візиту президента Зеленського у вересні, і як я наголосив, стоячи поруч із президентом Зеленським в Україні в травні, і як я і президент підтвердили знову, коли зустрілися з президентом Зеленським на COP26, прихильність до США незалежності, суверенітету , територіальної цілісності України є незаперечними. Ця позиція не зміниться, ми підтримуємо Україну", - резюмував державний секретар США.

“У нас немає ясності щодо намірів Москви. Але ми знаємо схему її гри. І наше занепокоєння полягає в тому, що Росія може зробити серйозну помилку, спробувавши повторити те, що вона зробила у 2014 році, — зібравши сили вздовж кордону, вони перейшли на суверенну українську територію і зробили це, хибно заявивши, що їх спровокували”, — заявив Блінкен.

США нададуть Україні нове фінансування для допомоги їй у диверсифікації енергетичних ресурсів.