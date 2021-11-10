ВООЗ попередила про ризик спалахів кору по всьому світу
Зниження кількості зареєстрованих випадків зараження кором може бути "затишшям перед бурею", оскільки ризик спалахів небезпечної інфекції продовжує зростати по всьому світу. Серед причин у Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) відзначили зниження темпів вакцинації від небезпечної інфекції, пише Дмитрий Кузнецов, РБК-Україна.
Про це йдеться у доповіді ВООЗ та центру з контролю та профілактики захворювань США (CDC).
"Хоча в 2020 році кількість зареєстрованих випадків кору знизилася, дані свідчать про те, що ми, ймовірно, спостерігаємо затишшя перед бурею, оскільки ризик спалахів продовжує зростати по всьому світу", - наголошується в документі.
За даними організацій, у 2020-му через пандемію COVID-19 понад 22 млн немовлят пропустили першу дозу вакцини проти кору, що на 3 млн більше у порівняні з 2019 роком. Такий стан з щепленнями від кору створює небезпечні умови для виникнення нових спалахів інфекції.
За оцінками ВООЗ і CDC, у 2020-му погіршився епіднагляд за кором. Кількість відправлених в лабораторії зразків, стало найнижчим за останні кілька років. Минулого року зафіксовані великі спалахи кору у 26 країнах.
Згідно з доповіддю, у 2020 році тільки 70% дітей отримали дві дози вакцини від кору, тоді як для захисту від поширення інфекції частка щеплених від інфекції повинна становити 95%.
"Вкрай важливо, щоб країни якнайшвидше провели вакцинацію проти COVID-19. Рутинна імунізація повинна бути укріплена, в іншому випадку ми ризикуємо змінити одну смертельну хворобу на іншу", - заявила директор департаменту ВООЗ з імунізації, вакцин і біологічних препаратів Кейт О'брайен.
Кір-гостре інфекційне вірусне захворювання з високим рівнем заразності. Його збудником є вірус кору. Характеризується високою температурою (до 40,5 градуса), запаленням слизових оболонок порожнини рота і верхніх дихальних шляхів, кон'юнктивітом і висипом на шкірі.