Поліція Праги розшукує двох українців за замах на вбивство

Двоє громадян України підозрюються у нападі на 25-річного чоловіка у Чехії. Чоловіки спочатку посварилися, а потім постраждалому було завдано серйозних травм, небезпечних для життя, повідомляє 420on.

Поліція отримала багато інформації про підозрюваних, але жодна з них не допомогла затримати чоловіків. Цього разу слідчі звертаються до адміністраторів та власників готелів та інших об'єктів розміщення, де могли сховатися зловмисники.

За даними поліції, у нападі підозрюються 23-річний Ярослав Копчук та 29-річний Микола Прін. Поліція попереджає, що підозрювані можуть бути озброєні та небезпечні.

Під час розслідування справи детективи з'ясували, що чоловіки за кілька днів до замаху на вбивство напали на перехожого. У поліції є відеозапис нападу, зроблений камерами відеоспостереження.