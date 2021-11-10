Поліція Праги розшукує двох українців за замах на вбивство
Двоє громадян України підозрюються у нападі на 25-річного чоловіка у Чехії. Чоловіки спочатку посварилися, а потім постраждалому було завдано серйозних травм, небезпечних для життя, повідомляє 420on.
Поліція отримала багато інформації про підозрюваних, але жодна з них не допомогла затримати чоловіків. Цього разу слідчі звертаються до адміністраторів та власників готелів та інших об'єктів розміщення, де могли сховатися зловмисники.
За даними поліції, у нападі підозрюються 23-річний Ярослав Копчук та 29-річний Микола Прін. Поліція попереджає, що підозрювані можуть бути озброєні та небезпечні.
Під час розслідування справи детективи з'ясували, що чоловіки за кілька днів до замаху на вбивство напали на перехожого. У поліції є відеозапис нападу, зроблений камерами відеоспостереження.
«У цьому випадку ще один чоловік зазнав фізичного нападу на вулиці, але, на щастя, інтенсивність дій злочинців була не такою серйозною. Наразі слідчі у кримінальних справах розслідують обставини нападу», — повідомила прес-секретар поліції.