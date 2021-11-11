Київські вокзали відновили роботу після повідомлень про мінування
Після повідомлень про мінування та перевірок Центральний, Південний і Дарницький вокзали Києва відновили роботу, повідомляє Ділова столиця.
"Центральний, Південний і Дарницький вокзали Києва працюють в штатному режимі", — йдеться у повідомленні АТ "Укрзалізниця" у Facebook.
Після отримання інформації про мінування столичні вокзали перевіряли вибухотехніки, кінологи та правоохоронці. З території об'єктів евакуювали співробітників і пасажирів.
Попри складну ситуацію поїзди курсували за графіком. Посадка пасажирів здійснювалася через довколишні до центральної будівлі переходи.