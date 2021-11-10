Китай і США підписали декларацію на кліматичному саміті

Китай і США підписали Спільну декларацію на кліматичному саміті COP26 у Глазго (Шотландія). Країни обіцяють посилення заходів щодо боротьби зі зміною клімату, пише Наталья Скороход, РБК-Україна.

За матеріалами Le Figaro китайський представник Се Чженьхуа заявив, що обидві сторони визнають розрив між поточними зусиллями та цілями Паризької угоди, тому будуть спільно посилювати заходи з боротьби зі зміною клімату.

"Декларація показує, що співпраця - єдиний шлях для Китаю і США" ,- сказав він.

Він також зазначив, що як дві великі світові держави, "Китай і Сполучені Штати повинні взяти на себе відповідальність за спільну роботу і з іншими сторонами в боротьбі зі зміною клімату".

Декларація має на увазі, що у поточному десятилітті США і Китаю необхідно докласти більше зусиль, щоб досягти мети Паризької угоди, яка полягала в обмеженні потепління на 1,5 градусів.

Американський посланник з питань клімату Джон Керрі пояснив на пресконференції журналістам, що країни повинні діяти активніше.

"Ми повинні діяти швидше протягом цього десятиліття (щоб скоротити викиди парникових газів) не тому, що Китай або США так говорять, а тому, що це говорить наука" , - сказав він.

В угоді згадується співпраця країн в області боротьби зі збезлісенням, в передачі технологій і обмеження викиду метану.

Се Чженьхуа пояснив, що його країна збирається ввести в дію "національний план" по метану, щоб скоротити викиди, що дозволить швидше уникнути глобального потепління.