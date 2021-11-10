Газпром звинуватили у підтримці атаки Лукашенка проти Польщі

Переривання «Газпромом» транзиту палива до Польщі та Німеччини несподівано збіглося із загостренням міграційної кризи на польсько-білоруському кордоні, яке розпочав Олександр Лукашенко, повідомляє НикВести.

Польські журналісти зауважили, що російська держкомпанія дуже «своєчасно» обмежила постачання газу до Західної Європи.

"З початку листопада "Газпром" транзитом через Україну транспортував лише 58 мільйонів кубометрів газу на добу, використовуючи лише половину пропускної спроможності українських газопроводів. У неділю "Газпром" транзитом через Україну перегнав менше 89 мільйонів кубометрів газу. І лише у вівторок російська компанія мала намір повністю використати зарезервовану потужність українських газопроводів, але відмовилася від купівлі права на збільшення транзиту", - пише польське видання Gazeta Wyborcza.

Тиск "Газпрому" не обмежився однією Україною, передає автор статті.

"Ще дивніше "Газпром" надійшов з газопроводом "Ямал", яким російський газ йде з Білорусі до Польщі і транзитом через Польщу йде до Німеччини. Це найкоротший і найдешевший маршрут транзиту газу з Росії до Західної Європи. Через чотири дні після того, як Путін віддав наказ про заповнення газових сховищ у Німеччині, "Газпром" повністю призупинив транзит газопроводу "Ямал" через територію Польщі, доставивши до польського кордону тільки сировину. Транзит був перерваний на п'ять днів. Потім "Газпром" відновив транзит, але тільки на два дні. Транзит знову зупинено на вихідних", — йдеться у статті.

Видання робить висновок, що переривання постачання стало ще одним інструментом тиску на Євросоюз, поряд із навалою мігрантів з Білорусі, яких автоматними стволами підганяють білоруські прикордонники.