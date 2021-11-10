Двоє поляків намагалися перевезти мігрантів

Польська поліція запобігла перевезенню великої групи нелегальних мігрантів у машині, замаскованій під карету швидкої допомоги, призначену для перевезення інфікованих коронавірусом. Про це заявила в середу на своєму офіційному сайті поліція Вармінсько-Мазурського воєводства, повідомляє ТАСС.

"Люди, причетні до незаконного перевезення мігрантів, намагаються у різний спосіб уникнути виявлення польськими службами. Один з них - це перевезення людей на автомобілях, що нагадують, наприклад, машини швидкої допомоги" , - розповіли поліцейські.

За даними правоохоронців, таку машину співробітники польської дорожньої поліції помітили увечері у вівторок біля Велички. Офіцери зупинили машину для огляду, оскільки її зовнішній вигляд та обладнання, яке вона мала, викликали підозри у співробітників поліції.

"На передніх сидіннях сиділи двоє 28-річних чоловіків у захисних комбінезонах. Виявилося, що це жителі Варшави. Однак це були зовсім не медичні працівники, і вони перевозили не людину, інфіковану коронавірусом, а 18 іноземців невідомої національності, які незаконно проникли до Польщі" , – поінформували поліцейські.

Водія, пасажира та іноземців затримали та передали прикордонній службі та прокуратурі. За допомогу у незаконному перетині кордону чоловіки можуть бути позбавлені волі на строк до восьми років.