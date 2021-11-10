В одеському аеропорту шукають вибухівку

В Одесі невідомі повідомили про загрозу вибуху у міжнародному аеропорту. Правоохоронці перевіряють цю інформацію, повідомляє Корреспондент.

"До поліції надійшло повідомлення про загрозу вибуху в Міжнародному аеропорту "Одеса" , - йдеться в заяві поліції в Одеській області.

Правоохоронці додали, що для перевірки інформації про мінування до одеського аеропорту направлено оперативні групи, вибухотехніки та кінологи.

Міжнародний аеропорт Одеса розташований за сім кілометрів на південний захід від центру міста.