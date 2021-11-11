ЄСПЛ відмовив Саакашвілі у переведенні до приватної клініки

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) відмовив експрезиденту Грузії Міхеїлу Саакашвілі у переведенні з тюремної лікарні до приватної клініки, зажадавши від нього припинити голодування. Про це у середу написав міністр юстиції Грузії Раті Брегадзе на своїй сторінці у Facebook, повідомляє ТАСС.

"Страсбурзький суд 10 листопада 2021 року письмово повідомив уряд Грузії про те, що в цей же день представники Михайла Саакашвілі звернулися до Європейського суду з прав людини з наступною вимогою: негайно перевезти Міхеїла Саакашвілі з лікувального закладу №18 [в'язнична лікарня], в якому за заявою позивача, не забезпечені належним чином його безпеки та здоров'я, у багатопрофільну цивільну клініку. Страсбурзький суд не задовольнив зазначену вимогу позивача та замість переведення до цивільної клініки настійно закликав позивача припинити голодування" , - написав Брегадзе.

Як уточнив глава Мін'юсту, ЄСПЛ зобов'язав уряд Грузії до 24 листопада надати інформацію про здоров'я Саакашвілі. Тим часом адвокат колишнього президента Ніка Гварамія на брифінгу в середу заявив, що Страсбурзький суд визнав справу Саакашвілі пріоритетною.