11 листопада 2021 - яке сьогодні свято, прикмети та іменинники, що сьогодні не можна робити

У цей день у світі відзначаються Всесвітній день курки, День закінчення Першої світової війни (День пам'яті), День написання паперових листів, Міжнародний день фітнесу, Всесвітній день якості, Всесвітній день шопінгу, Всесвітній день орігамі, Міжнародний день енергозбереження, Всесвітній день міні-лиж, Міжнародний день вина "Темпранільо", Всесвітній день юзабіліті, повідомляє УНІАН.

У Китаї - День холостяків, в Японії, Кореї - День шоколадних паличок, у США - День ветеранів, День державності штату Вашингтон, День обізнаності про гомункулах, День червоної помади, День десертного морозива, День "метал-музики", у Ватикані - Міжнародний фестиваль духовної музики та мистецтва, в Анголі - День незалежності, у Німеччині - Початок карнавального сезону, у Казахстані - День енергозбереження, в Колумбії - День незалежності Картахени, в Індії - День освіти, на Мальдівах - День республіки, у Польщі - Свято незалежності, в Бутані - День Конституції, День народження короля, в Скандинавії - Язичницьке свято Эйнхериар, у Великобританії, Франції, Канаді - День пам'яті полеглих, в Малайзії - День народження султана Келантану, в Латвії - День Lāčplēsis.

Пам'ятні дати 11 листопада, річниці та події

У цей день в 1480 році завершилося "стояння на Угрі", що ознаменувало закінчення татаро-монгольського ярма.

У 1842 році в Пльзені вперше був запропонований новий сорт пива - пільзнер.

У 1843 році в Данії вперше була опублікована казка Ганса Крістіана Андерсена "Гидке каченя".

У 1936 році в Англії вперше в світі по телебаченню був показаний прогноз погоди.

У 1983 році Каліфорнійський студент Фред Коен успішно завершив курсову роботу на тему про створення прототипу першого комп'ютерного вірусу - програми, яка була здатна до саморозмноження і поширення по мережах. На наступний рік Коен написав роботу, в якій не тільки передбачив небезпеки поширення вірусів по комп'ютерних мережах, але і розповів про можливість створення антивірусних програм. Перший не лабораторний вірус, що називається "Brain", здатний заражати тільки дискети, з'явився в січні 1986 року і мав пакистанське походження. А перша антивірусна програма була розроблена в 1988 році.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 11 листопада вшановує пам'ять двох святих - преподобного Авраамія затворника і Анастасії Римської. Святу Анастасію прозвали Овечницею, так як вважали її заступницею овець, а святого Аврамія - Вівчаром або покровителем вівчарів. У народі свято назвали "Аврамій вівчар", "Анастасія Овечниця". Найголовнішим частуванням цього дня був овечий або козячий сир. Без нього святковий стіл вважався бідним.

Що сьогодні не можна робити

Постарайтеся обмежити спілкування з незнайомими людьми. Не залишайте в цей день дитину вдома на самоті.

Прикмети на 11 листопада

З давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

туман - до морозів;

сильно кричать ворони - зима буде холодною.

Іменини 11 листопада

Іменини у Анастасії, Марії, Анни, Андрія, Афанасія, Василя, Віктора, Івана, Кирила, Олексія, Павла, Миколи, Тимофія та Євгена.

Автори: Нана Чорна, Крiстiна Кащавцева