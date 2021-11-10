В ОБСЄ заявили про тривожну обстановку на Донбасі

Після чергового засідання Тристоронньої контактної групи з врегулювання військового конфлікту на Донбасі із тривожною заявою виступив спеціальний представник чинного голови ОБСЄ в Україні та у ТКГ посол Мікко Кіннунен, повідомляє Дзеркало тижня.

«Ситуація у сфері безпеки вздовж лінії зіткнення ще погіршилася. З моменту останнього засідання ТКГ Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ повідомила про 6 746 порушень режиму припинення вогню, включаючи 1 451 вибух. В останній тиждень жовтня місія засвідчила найбільшу кількість порушень режиму припинення вогню з липня 2020 року» , — зазначено у повідомленні Кіннунена.

Він зазначив небезпеку ескалації конфлікту, оскільки регулярно використовуються типи озброєння, які заборонені в рамках мінських домовленостей.

Крім того, за словами Кіннунена, останнім часом СММ ОБСЄ стикається зі збільшенням труднощів під час виконання свого мандата на сході України. Зокрема, за останні два тижні місія зіткнулася з 37 випадками обмежень свободи пересування, два з яких — на підконтрольній уряду території.