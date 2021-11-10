Білорусь збільшила сили ППО на кордоні з ЄС

Білоруські військові збільшили сили протиповітряної оборони на кордонах із країнами ЄС. Мінськ виправдовує себе підвищеною активністю західної авіації, забуваючи, що це реакція на спровоковану Білоруссю хвилю мігрантів на кордоні, зокрема з Польщею, повідомляє Дзеркало тижня.

Про посилення складу ППО заявив командувач ВПС та військами ППО білоруської армії Ігор Голуб.

«Вздовж державного кордону Республіки Білорусь як на західному напрямку, так і на північно-західному ми наростили склад чергових сил із протиповітряної оборони, щоб адекватно реагувати на обставини, які складаються вздовж державного кордону у повітряному просторі» , — наводить слова Голуба пресслужба Міноборони.

Також 10 листопада було проведено перевірку боєздатності посиленого контингенту ППО Збройних сил Республіки Білорусь. У процесі перевірки відбулися відпрацювання взаємодії в повітрі винищувальної авіації, яка входить до єдиної регіональної системи протиповітряної оборони Білорусі та Росії.

«З минулого понеділка, 1 листопада 2021 року, наразі силами та засобами наших радіотехнічних військ, військово-повітряних сил та військ ППО на суміжній території у повітряному просторі поблизу державного кордону республіки Білорусь було розкрито 25 польотів розвідування різного призначення — стратегічного, оперативного, тактичного. Мінімальне віддалення — до 20 км від держкордону» , — зазначив Голуб.

Також, за його словами, на суміжній території зафіксовано 175 польотів бойової авіації оперативно-тактичного призначення, 64 польоти авіації різного призначення у 15-кілометровій прикордонній зоні.