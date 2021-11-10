МОЗ схвалило випробування ще двох COVID-препаратів

Міністерство охорони здоров'я дозволило проведення клінічних випробувань двох препаратів від COVID-19. Запит на випробування подали Китай та Німеччина, повідомляє Корреспондент.

Згідно з наказом﻿ міністерства, в Україні випробують китайський препарат "Проксалутамід". Його випробування проходитиме у рамках 3 фази дослідження ефективності та безпеки ліків у госпіталізованих пацієнтів із COVID-19. Спонсором випробувань виступили США.

Також випробування пройде німецький препарат "COR-101". Це дослідження стане у рамках 2 фази випробувань у паралельних групах, яке вперше проводиться із застосуванням препарату в людини. У цьому випадку вивчатимуть безпеку, переносимість, фармакокінетику, фармакодинаміку та ефективність препарату.