США продовжать надавати Україні летальну зброю - Блінкен

США продовжуватимуть надавати військову підтримку Україні, у тому числі летальну зброю для захисту від російської агресії. Про це сказав державний секретар США Ентоні Блінкен у середу на пресбрифінгу після підписання Хартії стратегічного партнерства між Україною і США, повідомляє Укрiнформ.

«Ми продовжуємо надавати допомогу в забезпеченні безпеки, якої потребує Україна, включаючи летальну оборонну зброю для захисту від будь-якої російської агресії. Це життєво важливий аспект нашої підтримки і допомоги, щоб переконатися, що Україна має засоби для захисту» , - сказав Блінкен.

Він додав, що США тісно співпрацюють з європейськими партнерами, «щоб переконатися, що всі зосереджені на заклопотаності, яку ми відчуваємо з приводу можливості відновлення російської агресії, яка ґрунтується на повідомленнях про незвичні пересування російських сил поблизу кордону України, і що ми координуємо наші дії, діємо в унісон».

За словами Блінкена, це питання порушувалося під час саміту в Римі наприкінці жовтня, коли президент Джо Байден зібрав канцлера ФРН Ангелу Меркель, президента Європарламенту Мартіна Шульца, президента Франції Еммануеля Макрона та прем’єр-міністра Бориса Джонсона, «щоб зосередити увагу всіх на наших спільних проблемах».

Сполучені Штати демонструють свою підтримку України на різних рівнях, шляхом надання різних видів допомоги, додав держсекретар.

Він нагадав, що загалом починаючи з 2014 року США надали Україні понад 409 млрд доларів, поточного фінансового року Конгрес виділив на прохання Білого дому більш як 400 млн доларів.