SpaceX відправляють на МКС місію Crew-3: трансляція

Компанія SpaceX і Національне управління з аеронавтики та дослідження космічного простору (NASA) проводять запуск пілотованого космічного корабля Crew Dragon Endurance до Міжнародної космічної станції в межах місії Crew-3. Запуск ракети має відбутися о 4:03 за Києвом.

Спочатку запуск планувався на 30 та 31 жовтня, потім на 6 та 7 листопада, та 8 листопада. За даними NASA, місію Crew-3 відклали через несприятливі погодні умови. У разі скасування операції резервне вікно заплановано на 12 листопада о 03:40 за київським часом.

На цей раз прогноз місцевої погоди на 80% сприятливий для космічної операції. Запуск корабля буде здійснено за допомогою важкої ракети-носія Falcon 9 зі стартового майданчика 39А на космодромі на мисі Канаверал у Флориді.

До складу екіпажу корабля входять астронавти NASA Раджа Чарі, Том Маршберн і Кайла Беррон, а також астронавт Європейського космічного агентства (ESA) Маттіас Маурер. Вони проведуть на МКС близько шести місяців.