Учасника штурму Капітолію засудили до трьох років ув'язнення

Учасника штурму Капітолію засудили до трьох років ув'язнення

Учасник штурму Капітолію Скотт Фейрлемб (Scott Fairlamb) отримав понад три роки ув'язнення за те, що вдарив офіцера поліції під час заворушень 6 січня, повідомляє Лента.Ру.

За інформацією ABC News 44-річний американець став першою людиною, засудженою за напад на співробітника правоохоронних органів під час заворушень у Капітолії. Він визнаний винним у тому, що вдарив кулаком у захисний лицьовий щиток поліцейського, а також у підбурюванні інших учасників до захоплення Капітолію. Як повідомили в офісі прокурора, офіцер не постраждав, проте описав 6 січня як найстрашніший день у своїй кар'єрі.

Загалом суд засудив Фейрлемба до 41 місяця в'язниці. Це найтриваліший із усіх 32 вироків, винесених у цій справі на даний момент. Сам учасник штурму визнав провину, а також назвав безвідповідальними та безрозсудними свої дії під час заворушень.

Новини

analytics