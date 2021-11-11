Учасника штурму Капітолію засудили до трьох років ув'язнення

Учасник штурму Капітолію Скотт Фейрлемб (Scott Fairlamb) отримав понад три роки ув'язнення за те, що вдарив офіцера поліції під час заворушень 6 січня, повідомляє Лента.Ру.

За інформацією ABC News 44-річний американець став першою людиною, засудженою за напад на співробітника правоохоронних органів під час заворушень у Капітолії. Він визнаний винним у тому, що вдарив кулаком у захисний лицьовий щиток поліцейського, а також у підбурюванні інших учасників до захоплення Капітолію. Як повідомили в офісі прокурора, офіцер не постраждав, проте описав 6 січня як найстрашніший день у своїй кар'єрі.

Загалом суд засудив Фейрлемба до 41 місяця в'язниці. Це найтриваліший із усіх 32 вироків, винесених у цій справі на даний момент. Сам учасник штурму визнав провину, а також назвав безвідповідальними та безрозсудними свої дії під час заворушень.