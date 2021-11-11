У Японії успішно випробували вакцину від ВІЛ

Хоча СНІД більше не є смертельною хворобою, ліки, які застосовують у противірусній терапії, не вбивають вірус, повідомляє Корреспондент.

У Японії група вчених із Національного інституту біомедичних інновацій, здоров'я та харчування завершила випробування вакцини від ВІЛ на макаках-крабоїдах.

Повідомляється, що приматам ввели повноцінний вірус. Шість із семи піддослідних тварин не захворіли, а тести не виявили у них вірусу. Через п'ять років вчені сподіваються розпочати тестування вакцини на людях.

ВІЛ - це скорочена назва вірусу імунодефіциту людини, тобто. вірусу, що вражає імунну систему людини.