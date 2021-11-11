Борель анонсував запровадження п'ятого пакету санкцій проти Білорусі

Високий представник Євросоюзу Жозеп Боррель анонсував розширення санкцій проти Білорусі. Причина – "гібридна атака на кордонах ЄС".﻿ Про це він заявив на засіданні Європарламенту 10 листопада, повідомляє Обозреватель.

За інформацією Європейської служби зовнішніх зв'язків розглянути питання щодо обмежувальних заходів пропонується на зустрічі міністрів закордонних справ 15 листопада.

Високий представник ЄС зазначив, що групи мігрантів до кордону було доставлено збройними представниками сил безпеки Білорусі. Про це свідчать відповідні кадри.

Відповісти на це необхідно ухваленням п'ятого пакета санкцій, які поширюються на відповідальних за міграційну кризу осіб.

Також Боррель нагадав, що режим незаконно обраного президента Білорусі продовжує репресії проти власного народу, порушуючи права людини.