У Львові від коронавірусу померла вагітна жінка
У львівській лікарні від COVID-19 померли двоє молодих людей без патологій – вагітна жінка та 29-річний чоловік. Про це заявила в середу завідувачка інтенсивної терапії лікарні швидкої допомоги Львова Наталія Матолинець у Facebook.
"За добу у нас в реанімації померли 2 молодих людей без супутньої патології - вагітна жінка, 23 роки, перша вагітність і молодий хлопець 29 років. Робочий ранок почався з розтинів. Спочатку вагітної жінки з так і ненародженою дитиною в утробі... Чорні нежиттєздатні легені. Далі – хлопця з мертвими легенями. Ще місяць тому він був абсолютно здоровим і разом з батьками, друзями та дівчиною планував життя, якого вже більше ніколи не буде", - написала медик.
"Ми боролися майже місяць. Безуспішно. Це дуже страшно. Особливо, якщо зважити на силу-силенну тих, хто не вірить у ковід, відмовляється від карантинних обмежень та вакцинації, а також абсолютно некомпетентно критикує наших медиків", - додала Матолинець.