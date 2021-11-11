У Львові від коронавірусу померла вагітна жінка

У львівській лікарні від COVID-19 померли двоє молодих людей без патологій – вагітна жінка та 29-річний чоловік. Про це заявила в середу завідувачка інтенсивної терапії лікарні швидкої допомоги Львова Наталія Матолинець у Facebook.﻿

"За добу у нас в реанімації померли 2 молодих людей без супутньої патології - вагітна жінка, 23 роки, перша вагітність і молодий хлопець 29 років. Робочий ранок почався з розтинів. Спочатку вагітної жінки з так і ненародженою дитиною в утробі... Чорні нежиттєздатні легені. Далі – хлопця з мертвими легенями. Ще місяць тому він був абсолютно здоровим і разом з батьками, друзями та дівчиною планував життя, якого вже більше ніколи не буде" , - написала медик.