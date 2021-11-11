У Херсоні "погорів" на хабарі депутат-лобіст

У Херсоні затримали депутата обласної ради, який за 300 тис. гривень обіцяв власнику рекламного агентства пролобіювати продаж LED-екрану для місцевого аеропорту за завищеною вартістю, повідомляє УНІАН.

За даними пресслужби Державного бюро розслідувань у липні Херсонська обласна рада розглядала питання щодо придбання LED-екрана для аеропорту.

"Власник агентства висловив готовність продати екран, але його не влаштовувала ціна, запропонована радою. Він звернувся до депутата Херсонської облради, який є членом бюджетної комісії, аби той допоміг збільшити ціну хоча б до собівартості LED-екрана" , – йдеться у повідомленні.

Депутат сказав, що може "домовитися" про збільшення ціни удвічі, але власник рекламного агентства має заплатити йому за це 300 тис. грн. При цьому він зауважив, що частина грошей нібито буде передана правоохоронцям, аби вони не помітили раптового подорожчання.

У Херсоні затримано депутата, який пообіцяв розв'язати одне питання за сотні тисяч гривень / фото npu.gov.ua

9 листопада депутата затримали одразу після одержання всієї суми. Вирішується питання щодо повідомлення депутату про підозру у шахрайстві, вчиненому у великих розмірах (ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України). Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до восьми років. Також встановлюється причетність до вчинення злочину працівників правоохоронних органів.

У Департаменті стратегічних розслідувань Національної поліції України уточнили, що у разі прийняття облрадою рішення, яке намагався пролобіювати вказаний депутат, закупівля системи коштувала б 950 тисяч грн, замість 400. Відповідно бюджету були б завдані збитки на суму різниці в ціні необхідного обладнання.