Елтон Джон здійснить світовий тур

Британський співак і композитор 74-річний Елтон Джон має намір вирушити в 150-денний світовий тур Farewell Yellow Brick Road, повідомляє Корреспондент.

Видання зазначає, що тур артиста розпочнеться у січні у Новому Орлеані, концерти пройдуть також в інших містах США, Європі, Великій Британії та Австралії.

Водночас близькі та друзі Елтона Джона намагаються відмовити його від поїздки. Деякі знайомі британського виконавця припускають, що Джон робить тур, щоб підтримувати розкішний спосіб життя.