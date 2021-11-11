Тім Кук порівняв Android з небезпечним автомобілем

Глава американської компанії Apple Тім Кук заявив, що ті, кому не важлива безпека, можуть перейти на Android-смартфони, повідомляє Лента.Ру.

Генеральний директор корпорації заявив про це під час конференції DealBook, що проводиться The New York Times.

"Якщо ви за небезпечне завантаження додатків, то можете придбати Android-смартфон" , - зазначив Кук, відповідаючи на запитання, чому користувачі iPhone не мають можливості завантажувати непідтверджені програми та сервіси.

У своїй промові Кук порівняв смартфони на базі Android із небезпечними машинами.

"Це якби я, будучи виробником автомобілів, говорив покупцеві не ставити в машину подушки та ремені безпеки" , - заявив Тім Кук.

За його словами, завантаження сторонніх програм, можливе на платформі Android, надто небезпечне для користувачів.

Журналісти зазначили, що раніше віце-президент Apple Крейг Федерігі (Craig Federighi) назвав завантаження непідтверджених додатків «найкращим другом кіберзлочинців». За оцінкою американської корпорації, смартфони на Android зазнають атак у 15-47 разів частіше, ніж iPhone.

Раніше глава Apple розкрив своє ставлення до криптовалюти. Тім Кук заявив, що він має подібні активи і вважає розумним володіти криптовалютой як частиною диверсифікованого портфеля.