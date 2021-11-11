Туреччина та Польща домовилися разом протистояти мігрантській кризі

Варшава й Анкара співпрацюватимуть між собою у питанні протидії режиму Лукашенка щодо залучення тисяч мігрантів з Близького Сходу до Білорусі, повідомляє Укрінформ.

Як інформує МЗС Польщі у Твітері, про це йшлося у телефонній розмові глав зовнішньополітичних відомств Польщі й Туреччини Збігнєва Рау і Мевлюта Чавушоглу.

“З ініціативи турецької сторони нещодавно відбулася розмова міністра Збігнєва Рау з главою МЗС Туреччини Мевлютом Чавушоглу. Польща і Туреччина співпрацюватимуть разом, аби протистояти використанню білоруським режимом нелегальної міграції для гібридної атаки проти НATO” ,- йдеться в повідомленні.

Як відомо, у вівторок глава польського уряду Матеуш Моравецький під час виступу у Сеймі висловив стурбованість тим, що Туреччина співпрацює з Білоруссю і Росією у питанні створення кризи на польсько-білоруському кордоні. Йдеться про те, що поряд з білоруською "Белавіа" і російським "Аерофлотом" турецькі Turkish Airlines також активно задіяні у перевезенні мігрантів з півдня до Білорусі. Турецька авіакомпанія спростувала свою участь у перевезенні нелегальних мігрантів до РБ.