Ізраїль проведе перші у світі антиковідні навчання

Ізраїль має провести перші у світі національні вчення протидії коронавірусу, які покажуть, наскільки країна готова до «атаки» нового небезпечного штаму COVID-19, повідомляє Дзеркало тижня.

За інформацією The Guardian навчання відбуватимуться у форматі військових та проводитимуться прем'єр-міністром Нафталі Беннеттом. Він перевірить можливості державних відомств та національних агенцій з реагування на появу варіанта COVID-19 «Омега».

У заяві пресслужби уряду Ізраїлю йдеться, що такого штаму в країні поки не виявлено.

«Ізраїль переміг четверту хвилю коронавірусу, і ми знаходимося на шляху до виходу з варіанта Дельти» , — сказав Беннетт.

Проте, додав він, боротьба із вірусом триває.

«Ми продовжуємо проводити навчання і кидати виклик самим собі... Ми повинні продовжувати уважно стежити за ситуацією і готуватися до будь-якого сценарію» , — заявив прем'єр-міністр.

Навчання проводитимуться міністром цивільної оборони Ізраїлю у Національному центрі управління в Єрусалимі, який займається врегулюванням національних криз.