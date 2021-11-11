Китайська будівельна компанія-гігант China Evergrande Group сьогодні знову оголосила дефолт із виплати відсотків міжнародним інвесторам, повідомляє Дзеркало тижня.

За інформацією пресрелізу DMSA один з інвесторів — Deutsche Markt Screening Agentur GmbH — готує процедуру банкрутства проти Evergrande та закликає всіх інвесторів у облігації приєднатися до нього.

China Evergrande Group, другий за величиною девелопер у Китаї, оголосила дефолт із виплати відсотків за двома облігаціями ще у вересні, а 30-денний пільговий період закінчився у жовтні. Однак незадовго до закінчення пільгового періоду громадськість була введена в оману чутками про передбачувані виплати відсотків. Міжнародні ЗМІ також сприйняли чутки як належне. Тільки DMSA (Німецьке агентство зі скринінгу ринку) вже визнало дефолт на той час і довело в дослідженні, що банкрутство Evergrande, корпорації з найбільшою у світі заборгованістю, може зрештою призвести до "Великого перезавантаження", тобто краху світової фінансової системи

"Але, в той час, як міжнародний фінансовий ринок досі зустрічав фінансові потрясіння, що оточували нестійкого гіганта Evergrande, із чудовою базовою впевненістю — можна також сказати: з разючою наївністю — Центральний банк США ФРС вчора підтвердив нашу точку зору" , — заявив старший аналітик. DMSA д-р. Марко Мецлер.

Загалом, Evergrande має виплатити 148,13 млн доларів у вигляді відсотків за трьома облігаціями не пізніше 10 листопада.

«Але поки що ми не отримали жодних відсотків за нашими облігаціями» , — наголосив Мецлер.

За його словами, проблема Evergrande у тому, що всі 23 облігації у зверненні мають пункт про перехресний дефолт.