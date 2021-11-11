Маск продав акції Tesla після опитування

Американський підприємець Ілон Маск після опитування у соціальній мережі Twitter продав частину своїх акцій, повідомляє Лента.Ру.

Згідно з інформацією видання Bloomberg Маск реалізував понад 2,5 мільйони опціонів на акції компанії Tesla, яка належить йому. Опціони підприємець реалізував за ціною 6,24 долара. Наголошується, що Маск продав цінні папери вперше з 2016 року.

Раніше Маск заявив, що останнім часом занадто багато обговорюють, що нереалізований прибуток є засобом ухилення від сплати податків. У зв'язку з цим він попросив у користувачів раду, чи потрібно йому продати 10 відсотків акцій компанії Tesla, засновником якої є, і заявив, що ухвалить рішення на основі результатів голосування.

В результаті більшість учасників голосування підтримали продаж 10% акцій компанії Tesla. За продаж цінних паперів висловилися 57,9 відсотка респондентів, проти 42,1 відсотка.