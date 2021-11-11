Понад 30 країн домовилися відмовитися від авто з ДВС

На Всесвітньому саміті з клімату, що проходить у Глазго 33 країни та шість автовиробників оголосили про повну відмову від автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння (ДВС) у найближчі два десятиліття, повідомляє Deutsche Welle.

Таким чином, учасники спільної заяви приєдналися до ініціативи Великобританії, що головує на саміті, згідно з якою продаж автомобілів і мікроавтобусів з ДВС повинен закінчитися не пізніше 2040 року. Очікується, що у країнах з передовою економікою відмову від ДВС буде досягнуто вже до 2035 року.

Спільну заяву підписали такі автовиробники як GM, Ford, Mercedes, Volvo, Jaguar/Land Rover та китайський концерн BYD, а також Великобританія, Індія, Австрія, Польща, Канада, Туреччина та інші країни.

Представники Німеччини не поставили свого підпису під спільною декларацією. Як пояснили у федеральному міністерстві довкілля, "це стало результатом внутрішнього аудиту". За словами представника відомства, хоча в Берліні зберігається консенсус у тому, що до 2035 року будуть дозволені лише автомобілі з нульовим рівнем викидів, "досі немає згоди щодо другорядного аспекту декларації", а саме щодо того, чи стануть частиною рішення синтетичні види пального для ДВЗ, одержані з відновлюваних джерел.

У міністерстві транспорту ФРН також заявили, що вважають за необхідне зберегти переваги технології ДВС, яка може використовувати синтетичні види палива та стати кліматично нейтральною.