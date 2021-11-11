У Франції почалася п'ята хвиля COVID-19

У Франції міністр охорони здоров'я Олів'є Веран офіційно заявив про початок п'ятої хвилі коронавірусу, повідомляє Корреспондент.

За словами політика, відновлення епідемії у Франції явно нагадує початок п'ятої хвилі, цитує Le Figaro.

"Різниця полягає в тому, що оскільки ми масово вакциновані, ми можемо подолати цю хвилю" , - сказав він.

Веран також зазначив, що Міністерство охорони здоров'я розглядає питання про початок вакцинації для дітей віком до 12-річного віку. Також у Франції розглядають ревакцинації для осіб молодших 50 років.

"Дослідження покажуть нам, чи знижується рівень захисту, який забезпечується вакциною, коли людина молодша чи ні. Якщо ми побачимо, що це так, ми запропонуємо ревакцинацію" , - сказав міністр.

Згідно зі звітом громадської охорони здоров'я Франції, епідемія продовжує посилюватися в країні, де за останні 24 години зафіксовано 11 883 нових випадків коронавірусу, померло від нього 33 особи. Наразі госпіталізовано 6 906 пацієнтів, 1154 пацієнти проходять лікування у відділеннях інтенсивної терапії.