Оцінено екологічну шкоду від пандемії COVID-19

До кінця серпня 2021 року було вироблено понад вісім мільйонів тонн пластикових відходів, пов'язаних із пандемією COVID-19, повідомляє Лента.Ру.

За оцінками дослідників з Китаю та США, чию статтю про екологічні збитки від пандемії опубліковано в Proceedings of the National Academy of Sciences, понад 25 тисяч тонн із цієї кількості вже потрапили до океану.

Для своїх підрахунків вчені з Каліфорнійського та Нанкінського університетів використовували модель, що відтворює поширення пластикового сміття (масок, наборів для тестів, відходів лікарень) у водному середовищі, що утворилося в результаті пандемії в 193 країнах, — як він поступово розкладається під дією сонячного світла і планктону, переноситься по поверхні океанів і опускається на глибину.

З'ясувалося, що пандемія COVID-19 призвела до утворення додаткових 8,6 мільйонів тонн пластикових відходів. При цьому 87,4% усіх цих відходів припадає на лікарні. На використання одноразових масок припадає 7,6 відсотка, на тести – 0,3 відсотка. Найбільша кількість з 25,9 тисяч тонн сміття в океані принесена річками, 73 відсотки з яких протікають в Азії. Три головні забруднювачі - Шатт-ель-Араб, Інд і Янцзи, на шостому місці знаходиться Амур. На європейські річки припало лише 11 відсотків змиву.

За оцінками дослідників, через три-п'ять років більшість сміття, що знаходиться зараз в океані, опиниться на пляжах або ж опуститься на дно. У той же час його частина так і залишиться в океанічних улоговинах, і що особливо турбує дослідників, у Північному Льодовитому океані, де до 2025 може утворитися приполярна зона накопичення пластику.