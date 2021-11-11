Радник Байдена з нацбезпеки зустрівся з Кулебою та Єрмаком

Радник американського лідера із національної безпеки Джейк Салліван в середу, 10 листопада, зустрівся у Вашингтоні з очільником Офісу президента України Андрієм Єрмаком і українським міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, повідомляє ТСН.

Відповідне повідомлення оприлюднили на сайті Білого дому. Зазначається, що співрозмовники обговорили досягнутий прогрес щодо двосторонніх пріоритетів, визначених Байденом та Зеленським у їхній спільній заяві від 1 вересня.

"Обидві сторони привітали поновлення роботи двосторонньої Комісії зі стратегічного партнерства 10 листопада, а також співробітництво в галузі енергетичної безпеки, реформ управління та боротьби з корупцією" , - йдеться у матеріалі.

Водночас Салліван підкреслив "непохитну відданість США суверенітету та територіальній цілісності України".