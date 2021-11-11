Радник Байдена з нацбезпеки зустрівся з Кулебою та Єрмаком
Радник американського лідера із національної безпеки Джейк Салліван в середу, 10 листопада, зустрівся у Вашингтоні з очільником Офісу президента України Андрієм Єрмаком і українським міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, повідомляє ТСН.
Відповідне повідомлення оприлюднили на сайті Білого дому. Зазначається, що співрозмовники обговорили досягнутий прогрес щодо двосторонніх пріоритетів, визначених Байденом та Зеленським у їхній спільній заяві від 1 вересня.
"Обидві сторони привітали поновлення роботи двосторонньої Комісії зі стратегічного партнерства 10 листопада, а також співробітництво в галузі енергетичної безпеки, реформ управління та боротьби з корупцією", - йдеться у матеріалі.
Водночас Салліван підкреслив "непохитну відданість США суверенітету та територіальній цілісності України".
"Він привітав прихильність України до врегулювання конфлікту на Донбасі, підкресливши рішучу підтримку цих зусиль з боку США", - вказали у Білому домі.