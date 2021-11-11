Шмигаль спростував чутки про підвищення тарифів

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розвіяв чутки про те, що для українців підвищили ціни газ та про відключення електроенергії, повідомляє Сьогодні.

Шмигаль запевнив у Telegram, що для українців у листопаді тарифи на газ, тепло, гарячу воду, електроенергію не зростають. Рости вони не будуть і до кінця опалювального сезону.

"Стабільні тарифи – це зобов'язання уряду та місцевої влади перед людьми, і ми його виконуємо" ,– запевнив прем'єр.

За його словами, в Україні:

97% житлових будинків забезпечені теплопостачання;

на 96% підключені дитячі садочки та медичні заклади;

на 95% підключені до тепла школи.

Крім того, в країні на 99%, у 22 областях, підключено до теплопостачання житловий фонд.

Найменший відсоток підключення – у Одеській та Херсонській областях. Там місцева влада не включила тепло через хорошу погоду, проте цей процес планують запустити до кінця тижня.