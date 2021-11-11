Місія Crew-3 успішно дісталася орбіти

Багаторазовий космічний корабель Crew Dragon-3 компанії SpaceX із чотирма астронавтами на борту, що стартував у четвер до Міжнародної космічної станції (МКС), успішно виведено на орбіту. Про це заявило NASA, повідомляє Дзеркало тижня.

Запуск корабля за допомогою важкої ракети-носія Falcon 9 компанії SpaceX було здійснено 10 листопада о 21:03 за часом Східного узбережжя США (11 листопада о 04:03 за Києвом) зі стартового комплексу 39А Космічного центру імені Кеннеді у Флориді (США). Через 12 хвилин 51 секунду після старту за відділенням від другого ступеня носія корабель вийшов на задану орбіту і взяв курс на МКС.

До складу екіпажу Crew Dragon-3 входять астронавти NASA Раджа Чарі (командир), Том Маршберн (пілот) та Кайла Беррон, а також астронавт Європейського космічного агентства (ESA) німець Маттіас Маурер. Вони працюватимуть на станції шість місяців – до квітня 2022 року.

У четвер о 19:10 за часом Східного узбережжя США (12 листопада о 02:10 за Києвом) корабель має стикуватися з МКС в автоматичному режимі.

Тим часом приблизно через 9,5 хвилин після старту перший багаторазовий ступінь ракети-носія Falcon 9 здійснив вертикальну посадку на автоматичну плавучу платформу A Shortfall of Gravitas, яка знаходилася в Атлантиці за 600 км від космодрому у Флориді.

Запуск пілотованого Crew Dragon-3 здійснено в рамках комерційної пілотованої програми NASA та контракту з компанією SpaceX, яка є розробником корабля та носія. За оцінкою американської космічної агенції, вартість кожного місця астронавта в кораблі становить близько $58 млн.

На борту МКС в очікуванні прибуття екіпажу Crew Dragon-3 продовжують працювати космонавти "Роскосмосу" Антон Шкаплеров і Петро Дубов, а також астронавт NASA Марк Ванде Хай.