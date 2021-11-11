Іран висунув умову ратифікації Паризької кліматичної угоди

Іран ратифікує історичну Паризьку угоду про зміну клімату лише в тому випадку, якщо проти нього буде знято санкції, заявив голова Департаменту навколишнього середовища Ірану Алі Саладжегех у ВВС, повідомляє Дзеркало тижня.

Алі Саладжегех сказав, що санкції перешкоджають Ірану в таких сферах, як відновлювані джерела енергії.

Іран займає восьме місце у світі за обсягом викидів CO2, але є однією з небагатьох країн, які не ратифікували Паризький пакт. Викиди різко зросли останніми роками, оскільки зарубіжні інвестиції у відновлювані джерела енергії різко скоротилися.

Пряма мова Алі Саладжегеха:

"Якщо санкції будуть зняті, тоді у нас з'являться зобов'язання перед міжнародною спільнотою, саме в цей час вони зможуть передати нам сучасні технології та фінансування, особливо в галузі відновлюваних джерел енергії, щоб ми могли модернізувати нашу погіршену інфраструктуру".

Крім того, Саладжегех сказав, що "приплив води до наших річок знизився на 40%, що вплинуло на наше сільське господарство і вплинуло на нашу промислову та питну воду". Разом з тим, Іран критикували за заподіяння шкоди його власному водопостачанню внаслідок буріння понад мільйона свердловин та будівництва близько 700 гребель.