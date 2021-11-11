Хакери з КНДР атакували виробника COVID-вакцини

Хакери з КНДР спробували атакувати мережі багатонаціональної медико-біологічної компанії, яка виробляє вакцини від коронавірусу COVID-19, повідомляє Новое время.

За інформацією Sky News, фахівці організації з кібербезпеки Secureworks інформували, що кібератака була схожа на аналогічну на мережі SolarWinds. За даними ЗМІ, загрозу вдалося виявити до того, як хакери змогли викрасти дані.

КНДР залишається однією з небагатьох країн, де офіційно не зареєстровано жодного хворого на коронавірус COVID-19.