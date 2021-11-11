Україна не просила вугілля у "ЛНР" - ТКГ

У тристоронній контактній групі розвінчали російський фейк про те, що Україна нібито попросила про постачання вугілля та електрики з окупованого Донбасу, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Насправді представники української сторони підгрупи із соціально-економічних питань вказали російській стороні на перспективи погіршення соціально-економічної ситуації як на підконтрольній території Луганської області, так і на тимчасово окупованій" , - йдеться у повідомленні Української делегації у ТКГ у фейсбуці.

В українській делегації пояснили, що Росія перестала постачати на Луганську ТЕС енергетичне вугілля. Ця станція виробляє тепло та електрику для підконтрольних районів, а також живить Попаснянський райводоканал.