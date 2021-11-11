Курс валют НБУ на 11 листопада

Курс основних валют, встановлений Національним банком України на четвер, 11 листопада 2021 року

Курс долара у порівнянні з 10 листопада знизився до рівня 26.06 за 1 долар.

Курс євро знизився до рівня 30/12 за 1 євро.

Курс рубля не змінився і становив 3.68 за 10 рублів. Курс рубля залишається незмінним із 10 листопада 2021 року.

Фунт стерлінгів подешевшав на 18 коп. до 35.20 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подорожчав на 2 коп. до 28.54 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подешевшав на 5 коп. до 6.53 за 1 польський злотий.