Курс валют НБУ на 11 листопада
Курс основних валют, встановлений Національним банком України на четвер, 11 листопада 2021 року
Курс долара у порівнянні з 10 листопада знизився до рівня 26.06 за 1 долар.
Курс євро знизився до рівня 30/12 за 1 євро.
Курс рубля не змінився і становив 3.68 за 10 рублів. Курс рубля залишається незмінним із 10 листопада 2021 року.
Фунт стерлінгів подешевшав на 18 коп. до 35.20 за 1 фунт стерлінгів.
Швейцарський франк подорожчав на 2 коп. до 28.54 за 1 швейцарський франк.
Польський злотий подешевшав на 5 коп. до 6.53 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|26.057 500
|EUR
|Євро
|30.118 600
|RUB
|рубль
|0.368 070
|GBP
|Фунт стерлінгів
|35.201 100
|CHF
|Швейцарський франк
|28.537 400
|PLN
|Польський злотий
|6.529 600