Мінагро створить новий орган для реєстрації тракторів

Кабінет міністрів дозволив Міністерству аграрної політики та продовольства створити орган для реєстрації с/г та лісогосподарських тракторів, причепів, технічних вузлів та запчастин до них, оскільки через законодавчу колізію, що виникла в липні 2021 року, компетентний орган – Держпродспоживслужба – більше не має права на них реєстрацію, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Відповідну постанову про врегулювання правових підстав діяльності органів з оцінки відповідності даної техніки чинному технічному регламенту Кабінет міністрів ухвалив на засіданні у середу.

Згідно з пояснювальною запискою до документа, ухвалення Міністерством економічного розвитку та торгівлі наказу №210-21 від 8 липня 2021 року призвело до того, що низка прийнятих раніше постанов, що регламентували процедуру реєстрації с/г техніки, втратила чинність.

"На сьогодні відповідальні органи за проведення відомчої реєстрації техніки, а саме територіальні органи Держпродспоживслужби змушені припинити реєстрацію техніки" , - зазначено в пояснювальній записці до документа.

Мінагрополітики уточнило, що має забезпечувати впровадження техрегламенту реєстрації тракторів відповідно до ч.1 ст.8 закону "Про технічні регламенти та оцінку відповідностей", тобто воно уповноважене створювати в рамках закону органи з реєстрації такої техніки та інфраструктуру для їх функціонування.

Відповідно до тексту постанови, створюваний орган зможе затверджувати типи транспортних засобів та їх компонентів і, за необхідності, забороняти видачу сертифікатів затвердження їх типу, веде реєстр цих типів, а також перевіряє заходи, що вживаються виробником, для відповідності своєї продукції чинним техрегламентам.

Ухвалення постанови дозволить розблокувати діяльність органів з оцінки відповідності технічним регламентам с/г та лісогосподарських тракторів, причепів, технічних вузлів та запчастин, що ввозяться в Україну, розблокувати процедуру реєстрації такої техніки і компонентів та дозволить покупцям легітимно купувати та використовувати її.