"Євробляхерам" запропонували нову схему легалізації

Сьогодні, 11 листопада, закінчився період пільгового розмитнення для машин на іноземній реєстрації. Власники євроблях, які не змогли легалізувати свої автомобілі вчасно, кинулися рятувати їх альтернативними способами, повідомляє UBR.

Зокрема інтернет кишить оголошеннями про купівлю-продаж документів на різні моделі машин з українською реєстрацією, які згодом планують використовувати як "оригінальні" для нерозмитненої євробляхи.

Юристи попереджають, що подібні дії можуть закінчитися не лише штрафом, а й тяжчими наслідками.

При цьому інтернет просто рясніє оголошеннями як про продаж таких документів, так і закликів про купівлю.

Плодять "двійників"

Серед причин, з яких українці звертаються до таких варіантів вирішення проблем з євробляхами, експерти називають як об'єктивні (неможливість легалізуватися через те, що кілька категорій авто не було враховано законом і не потрапило під пільги), так і суб'єктивні (відсутність грошей для проведення митного оформлення чи просте небажання це робити).

Як наслідок, маємо зростання пропозицій щодо "відбілювання" машини незаконним шляхом.

"Це відбувається шляхом створення різного роду "двійників", підробки техпаспортів та перебиття вин-кодів. Люди просто купують документи на українські автомобілі, які були розбиті в ДТП, у власників яких залишилися всі папери, і хто не проти цього заробити", – уточнює у розмові юрист ГО "Авто Євро Сила" Іван Казачук .

В даному випадку власнику євробляхи пропонується замінити оригінальні єврономери на українські з побитої машини, а також при щоденній експлуатації використовувати куплений ним таким чином "нерідний" техпаспорт (свідоцтво про реєстрацію).

Відлуння 90-х

Подібна схема має на увазі, що на євробляху у такому разі можна буде їздити, як на українському автомобілі.

"У 90-х роках застосовувалася "поагрегатна розмитнення", при якій оформлявся окремо кузов та окремо двигун, а потім реєструвалася заміна кузова та двигуна на аналогічному автомобілі української реєстрації. Тому це – не новий хід, і його повернення продиктував підвищений попит серед нерозмитнених євроблях " , - Каже адвокат Вадим Володарський.

За його словами, найбільших наслідків від таких дій слід очікувати саме на покупців, а не на продавців українських документів. В даному випадку, якщо власник українського автомобіля вирішить не переоформляти його на нового власника техпаспорту та номерів – єдиний мінус, який він отримає, це регулярні листи щастя за порушення правил дорожнього руху.

Ідуть на це від розпачу

Водночас водіям євроблях, які все ж таки ризикнуть скористатися такою послугою, відповідати доведеться вже за законом.

"Відповідальність за це передбачена двома статтями Кримінального кодексу (КК) – ст. 290 та ст. 358 – неправомірне втручання в агрегат автомобілів, підробка документів, використання підроблених документів. Іноді люди навіть не замислюються і від розпачу йдуть на такі дії, але вони можуть призвести до дуже страшних наслідків, аж до в'язниці" , - каже Казачук.

Юрист уточнює, що згідно зі ст. 358 КК підробка документів, печаток, штампів та бланків, збут або використання підроблених документів, печаток, штампів караються штрафом до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (у кримінальних справах зараз – 1135 грн).

Відповідно, каже він, виникає загроза штрафу у "космічні" 1 135 000 грн.

Ще одним передбаченим законом мірою покарання є арешт терміном до шести місяців або обмеження волі терміном до двох років.

Він-коди перевіряють "з пристрастю"

Трапляються випадки, коли власники євроблях йдуть на навмисне перебиття вин-коду кузова, щоб він відповідав купленим документам від іншої машини. Проте, попереджає Володарський, ці дані при зупинці поліція зараз перевіряє "як ніколи раніше", і за такі дії передбачено кримінальну відповідальність.

З ст. 290 КК, за знищення, підробку або заміну ідентифікаційного номера, номера двигуна, шасі або кузова, або заміну без дозволу відповідних органів номерної панелі з ідентифікаційним номером транспортного засобу, порушнику загрожує штраф від 150 до 250 неоподатковуваних мінімумів 170250 грн - 283750 грн.

Крім цього, мірою покарання можуть обрати і виправні роботи на строк до двох років або обмеження волі на строк до трьох років.

Юристи рекомендують не піддаватися на поради "диванних експертів" з інтернету, а у разі, якщо з якихось причин у термін до 10 листопада автомобіль розмитнити не вдалося, звернутися по допомогу до кваліфікованих фахівців та шукати законний вихід із ситуації, ніж підставляти себе під ще більші штрафи та незворотні наслідки.