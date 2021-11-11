Що очікується на валютному ринку у четвер

У середу обсяг угод на міжбанківському валютному ринку встановив багаторічний рекорд, перевищивши 1 млрд доларів. Переважну більшість валюти було продано державною компанією «Укренерго», а головним покупцем став Національний банк.

За попередньою інформацією, НБУ вчора викупив із ринку більше 400 млн доларів (точна цифра стане відома пізніше). Річний мінімум учора знизився лише на 0,2 копійки – до 26,048 гривень на купівлі. Сьогодні на міжбанку очікується нудна торгівля: у зв'язку з вихідним у США (Америка 11 листопада святкує День Ветеранів) усі операції проводитимуться за схемою ТОМ (з розрахунками у п'ятницю). Саме цим було викликано вчорашню поспішність у продажу й такі величезні обсяги. Сьогодні на «тонкому» ринку спекулянти можуть спробувати зіграти підвищення курсу, т.к. очікувати більших обсягів пропозиції сьогодні не варто.

Відкриття торгів середи очікується на рівні 26,08/26,15 – ціна заявок на купівлю/продаж відповідно.

Ціна готівкового долара в оптових обмінниках Києва в середу коливалася в межах 26,12-26,18 гривень: вранці долар продавали по 26,17-26,18 гривень, після обіду «американець» подешевшав до 26,12-26,13 гривень, а надвечір подорожчав до 26,14-26,15 гривень. Сьогодні вранці продаж стартує із 26,15-26,16 гривень. Далі готівковий ринок уважно спостерігатиме за тим, що відбувається на міжбанку і точно копіюватиме всі його рухи. Найменшого натяку на зростання буде достатньо, щоб готівковий ринок відреагував підвищенням цінника.

Євро на ринку FOREX учора впав на 121 пункт – з 1,1595 до 1,1474 долара – після публікації статистичних даних, що свідчать про різке зростання інфляції у США. Після оголошення цифр американський долар різко виріс проти всіх провідних світових валют, включаючи євро, англійський фунт, швейцарський франк та японську єну. Вранці четверга євро торгується у вузькому діапазоні 1,1464-1,1487 доларів. Готівковий євро вчора протягом дня подешевшав на 8 копійок – з 30,23-30,25 до 30,15-30,17 гривень. Сьогодні вранці продажі стартують із 30,00-30,10 гривень. Далі все залежатиме від ситуації на українському валютному ринку і як розвиватимуться події на FOREX. У разі відсутності сильного руху на світових ринках євро копіюватиме поведінку готівкового долара і слідуватиме за ним. Якщо ж євро продовжить зниження у світі, то й готівковий євро протягом дня подешевшає ще сильніше.

Російський рубль у середу спочатку зміцнився до 70,60 рублів за долар, а до кінця дня впав до 71,35 рублів на тлі загального зміцнення долара у світі. Вранці четверга він торгується у діапазоні 71,20-71,40 рублів за долар. Готівковий рубль у столиці вчора, як і очікувалося, подорожчав на 2 копійки, до 3,65-3,67 гривень за 10 рублів. Сьогодні його продаватимуть по 3,64-3,67 гривень за 10 рублів.